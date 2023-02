Umbria, 4 Hotel con Bruno Barbieri a Todi per scegliere la migliore residenza d'epoca

11 febbraio 2023 a

Ribalta televisiva per Todi che sarà protagonista di una puntata della nuova stagione di 4 Hotel, il noto programma televisivo in onda in prima serata su Sky Uno e Now e su Tv8 che vede come conduttore lo chef pluristellato Bruno Barbieri. La categoria scelta per la gara in Umbria è stata quella delle residenze d’epoca, con la città di Jacopone rappresentata dal Relais Todini. Nonostante, come vuole il format della trasmissione, le registrazioni avvengano a sorpresa o comunque con un minimo preavviso, la folta carovana televisiva non è passata inosservata. I tuderti hanno osservato a debita distanza le riprese in piazza del Popolo, nel rione della Valle bassa, del Nido dell'Aquila e del complesso delle Lucrezie e nell’area del tempio di San Fortunato. Troupe sono state segnalate anche nelle campagne, nei pressi del castello di Fiore, e di nuovo nel centro storico, nello storico Palazzo Pongelli-Benedettoni. “Siamo grati alla produzione - sottolinea il sindaco, Antonino Ruggiano - per aver scelto di fare tappa in Umbria e a Todi, creando i presupposti per una bella operazione di promozione turistica del territorio e delle strutture di eccellenza che qui fanno ospitalità. L'amministrazione ha assicurato tutta la possibile collaborazione, confidando che il programma possa continuare ad alimentare la straordinaria attenzione che Todi continua a richiamare”. La messa in onda della puntata dovrebbe avvenire a inizio estate.

Bruno Barbieri, l'unico giudice presente dalla prima edizione di MasterChef

