Nodo di Perugia, il comitato: "Verso la piena convergenza di tutte le forze politiche"

Si va verso una piena convergenza di tutte le forze politiche per la realizzazione del Nodo di Perugia, progetto considerato strategico contro il traffico che attanaglia la zona. Il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni” - dopo aver incontrato i rappresentanti dei diversi schieramenti - si dice soddisfatto di questa unità d’intenti che potrebbe portare a positivi e concreti risultati sia davanti al Ministero che con l’Anas. L’ultimo “faccia a faccia” in ordine di tempo è quello che si è tenuto martedì in consiglio regionale con il rappresentante dei gruppi consiliari di opposizione, Fabio Paparelli. Nell’ambito dell’incontro, i cittadini hanno illustrato il disagio di cui soffre la popolazione di Ponte San Giovanni, Balanzano e Collestrada per la mole di traffico che sta soffocando quest’area urbana di Perugia e per gli effetti che questo provoca anche in termini di inquinamento e di salute dei cittadini oltre che per la qualità della vita e delle relazioni sociali della comunità.

Consegnato il progetto Nodino, sette chilometri da Collestrada a Madonna del Piano

“Il consigliere Paparelli - evidenzia una nota del comitato - nel manifestare le sue perplessità circa la tempistica di realizzazione del progetto “nodo”, ritiene comunque opportuno muoversi nell’immediato per realizzare alcuni interventi di miglioramento sull’attuale tratto di E45 che va da Collestrada a Balanzano, a partire dalle barriere fonoassorbenti e alla segnaletica. Nel contempo, su sollecitazione del comitato, ha dichiarato di essere favorevole alla realizzazione del progetto “Nodo di Perugia”, in linea con la posizione del suo partito, il Pd, per risolvere tutte le criticità connesse alla viabilità stradale del territorio perugino. Per questo, come è stato già fatto dal consiglio comunale di Perugia, cercherà di favorire la più ampia convergenza delle forze politiche presenti nel consiglio regionale medesimo”. Un atto, questo, considerato di rilevanza strategica sia per ottenere i finanziamenti dal ministero delle Infrastrutture, sia per sollecitare l’Anas nei tempi di realizzazione dell’opera a partire dal primo stralcio - evidenzia il comitato - per il quale è urgente l’ufficializzazione del progetto definitivo oltre all’aggiornamento del progetto preliminare per il secondo stralcio.

