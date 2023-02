Umbria, San Valentino tra fede e business: giro d'affari da 7 milioni

11 febbraio 2023 a

San Valentino tra fede e business. In Umbria, secondo una stima elaborata prendendo come riferimento i più recenti studi Codacons, il giro di affari si attesta intorno ai 7 milioni di euro tra cene romantiche, “fughe a due”, regali e piccoli - grandi omaggi floreali. Stando ai dati della Camera di commercio sono oltre tremila le imprese della festa, vale a dire quelle che in occasione della ricorrenza degli innamorati e del Santo Patrono della città di Terni, vedranno un incremento del loro volume di vendite e di affari.

A fare la parte da leone sono i ristoranti che in Umbria sono più o meno 2.500, quindi i negozi di vendita al dettaglio di fiori e gioielli, attività di vendita di bigiotteria e articoli da regali. E poi, ovviamente, i negozi di vendita di dolciumi. Secondo alcuni dati diffusi da Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio, la cena al ristorante per celebrare la festa degli innamorati rimane oggi l’opzione più gettonata tra le coppie italiane.

