Città di Castello, fiori e piante in centro storico

Paolo Puletti 11 febbraio 2023

a

a

Un adeguato decoro del centro storico di Città di Castello, una adeguata tenuta della pulizia delle strade e magari anche meno schiamazzi perchè più rispetto dei beni pubblici e privati del centro storico sarebbe auspicabile: per fare questo l’amministrazione comunale ha pensato di partire dal decoro urbano delle vie del centro storico, scegliendo a campione una via per i rioni della parte murata della città: San Giacomo, Prato e Mattonata. Un progetto che prevede “vie del centro storico come giardini colorati e profumati dai fiori e dalle piante aromatiche con il progetto pilota lanciato dal Comune per rendere più bella la città insieme a chi ci abita e ci lavora.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 11 febbraio

