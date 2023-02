Umbria: Foligno, sente urlare la vicina e chiama la polizia

10 febbraio 2023 a

Era circa mezzanotte, quando una donna ha sentito delle forti grida provenire da un’abitazione vicina. Allarmata, temendo che si stesse consumando una violenta lite, ha subito chiamato il numero unico di emergenza europeo e ha richiesto l’aiuto della polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Foligno si sono subito portati sul posto e hanno scoperto che si era trattato di un malinteso.

Infatti sentita l’inquilina - una 30enne cittadina nigeriana - i poliziotti hanno appreso che non vi era stata nessuna lite. La donna, sola in casa, aveva appena appreso della morte della madre in Nigeria e in preda alla disperazione era caduta nello sconforto, urlando e facendo cadere delle suppellettili.

A quel punto, gli operatori hanno cercato di consolare la ragazza chiedendole se avesse bisogno dell’intervento dei sanitari e invitandola a richiamare in caso di necessità. I poliziotti hanno poi ricontattato la signora che aveva lanciato l'allarme per tranquillizzarla e spiegarle la situazione.

