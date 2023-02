Perugia, truffa sul Reddito di cittadinanza: conviventi denunciati

10 febbraio 2023 a

A Perugia due conviventi sono stati denunciati per aver percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza. Lei classe 1979 e lui 1961, sono finiti nel mirino dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Tutto ha avuto inizio dopo una segnalazione dei carabinieri di Ponte Pattoli al Nucleo stesso. I militari avevano notato che i due, benché avessero dichiarato di vivere in abitazioni distinte, in realtà convivevano dal 2016. Sono stati avviati gli accertamenti grazie ai quali è stato scoperto che la donna, all'atto della presentazione della domanda del Rdc, aveva omesso di riferire che era detenuta, prima in carcere e poi ai domiciliari, per circa tre anni, e di essere stata assunta con un contratto a tempo determinato, percependo così indebitamente poco più di 9mila euro. Stessa cosa per l'uomo che da maggio 2020 a ottobre 2021 e da dicembre 2021 a gennaio 2023, ha percepito il Rdc per complessivi 14mila euro, dichiarando falsamente di vivere presso un domicilio che a Perugia viene indicato dai senza tetto. Entrambi sono stati denunciati.

