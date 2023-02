Covid in Umbria, diminuiscono i contagi, ma aumentano i ricoveri

10 febbraio 2023 a

In Umbria in calo i contagi di Covid, ma aumentano i ricoveri. Il bollettino di oggi, venerdì 10 febbraio, ufficializza 92 nuovi casi, mentre le guarigioni sono state 133. Non si registrano nuovi decessi e il totale dei morti dall'inizio della pandemia resta a 2.420, dato stabile ormai da tre giorni. Gli attualmente positivi sono 1.323, 41 in meno rispetto alla precedente analisi. I positivi ricoverati sono 127 (5 in più rispetto al giorno precedente), di cui 5 in terapia intensiva, 72 (+2) in area medica e 50 (+3) negli altri reparti ospedalieri. Un paziente nelle Rsa Covid.

