La casa di famiglia, stasera in tv venerdì 10 febbraio su Canale 5. La trama

La casa di famiglia, film stasera in tv, venerdì 10 febbraio, su Canale 5. Nella quarta giornata di programmazione del Festival di Sanremo su Rai 1, la rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, per contenere la perdita di ascolti sceglie una pellicola italiana, commedia del 2017. Regia di Augusto Fornari. Nel cast Lino Guanciale, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Luigi Diberti. Sergio, padre di quattro figli, molto amato, va in coma e sembra destinato a non riprendersi più. La sua casa viene venduta, ma improvvisamente lui si sveglia. I figli non hanno il coraggio di dirgli che la villa a cui teneva tanto ormai non è più di sua proprietà.

