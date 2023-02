Narni, tre carabinieri aggrediti in caserma da un immigrato

10 febbraio 2023 a

I carabinieri della stazione di Narni hanno proceduto all’arresto di un uomo, trentenne di origini ghanesi, per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero si è presentato al comando di Narni per avere delucidazioni riguardo la sua iscrizione sul registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, a seguito di una denuncia e si è quindi scagliato contro il comandante della stazione.

Nella colluttazione tre carabinieri sono rimasti feriti. L'immigrat0 è stato tratto in arresto e condotto in una camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.

