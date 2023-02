Terni, pista ciclabile per Narni verso la realizzazione: tre ditte in lizza

10 febbraio 2023 a

a

a

Proposta di aggiudicazione in arrivo ed accelerazione per l'avvio dei lavori. Dopo una lunga fase progettuale e propedeutica all'indizione della gara, è in partenza la realizzazione della tanto attesa pista ciclopedonale di collegamento tra Terni e Narni dal quadro economico complessivo di oltre 2,4 milioni di euro.

Da Borgo Rivo a Terni centro in dieci minuti in bicicletta con le nuove piste ciclabili

La mattina di giovedì 9 febbraio 2023, a palazzo Spada, in occasione della seduta della I commissione consiliare, è stato fatto il punto della situazione alla presenza degli assessori alla mobilità delle due amministrazioni, Federico Cini e Luca Tramini, e del funzionario tecnico Walter Giammari.

Una città sempre più a misura di bicicletta: lavori in dirittura d'arrivo per le piste ciclabili

Capofila è il Comune di Narni – se ne occupa in primis il Rup, Antonio Zitti – e nei giorni scorsi c'è stata l'apertura delle buste amministrative e tecniche dei partecipanti: hanno risposto in tre rispetto alle venti ditte invitate per la procedura. A stretto giro l'iter sarà concluso e si potrà pensare alla cantierizzazione.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 10 febbraio 2023

A settembre si assegna la gestione delle velostazioni, i parcheggi coperti per le bici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.