Terni: Tct, sciopero e presidio dei lavoratori davanti alla fabbrica

I lavoratori della Tct, taglio commercializzazione tubi, dal pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023 hanno deciso di incrociare nuovamente le braccia e stanno presidiando il sito di strada di Recentino, a Terni.

La causa dell’agitazione, per sindacato, sono i nuovi macchinari che il Tubificio ha deciso d'acquistare per il taglio dei tubi. A parere dei lavoratori del sindacato ci potrebbero essere in discussione i livelli occupazionali, gli occupati a Tct sono attualmente una cinquantina.

Il contratto tra la società di Gino Timpani ed Ast è in scadenza tra un anno. Già nel mese scorso, i lavoratori avevano scioperato, ma dopo l’incontro in Prefettura, le parti si erano accordate a riprendere il lavoro.

