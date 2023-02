Città di Castello, ubriaco molesta i clienti di un bar: i carabinieri gli notificano il daspo urbano

10 febbraio 2023 a

Era diventato l’incubo degli avventori e dei gestori del locale: ma d’ora in poi, almeno per anno, un 51enne straniero residente a Città di Castello non potrà più mettere piede nella struttura, situata a Cinquemiglia, frazione a sud del comune tifernate. A notificare il Daspo urbano all’uomo sono stati i carabinieri della stazione di Trestina.

Il provvedimento è scaturito proprio dalle segnalazioni dei militari perché lo straniero, continuamente in stato di ubriachezza, si era reso responsabile in più occasioni di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti degli avventori di un locale. La pattuglia dei carabinieri, infatti, più volte era intervenuta nella struttura a seguito delle varie richieste avanzate sia da parte del titolare dell’esercizio pubblico che degli avventori, disturbati e spaventati dal comportamento del 51enne che, completamente ubriaco, aveva infastidito i presenti.

I militari hanno posto fine a questa situazione notificando allo straniero il divieto di accedere per un anno, sia all’interno che nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico.

