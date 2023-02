Cure essenziali, Umbria promossa dal ministero della Sanità

Nicola Uras 10 febbraio 2023 a

Umbria promossa nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). A certificarlo è il ministero della Salute secondo i risultati del monitoraggio relativo al 2020 che ha visto 11 tra Regioni e Province autonome, registrare un punteggio superiore in tutte e 3 le macro-aree.

Dal pronto soccorso ai trapianti passando per gli screening tumorali, nei Lea rientrano le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di ticket. Un monitoraggio - definito dal ministero “a scopo informativo per il 2020” - per la prima volta redatto attraverso il Nuovo sistema di garanzia (Nsg).

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 10 febbraio 2023

