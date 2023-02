Perugia, depositato il progetto del Nuovo Curi: rendering definitivo e tutti i dettagli

Alessandro Antonini 09 febbraio 2023 a

E' stato depositato giovedì mattina il progetto architettonico finale e il piano economico finanziario del Nuovo Curi. Con il rendering definitivo, i numeri e il costo del piano pubblico privato. In tutto 76 milioni di investimento, con le simulazioni progettuale dello studio Gau Arena costate 300 mila euro. Posti per 18 mila spettatori, centro medico, uffici per il Comune, viabilità con sopraelevate e percorsi pedonali. Ci sono anche il cronoprogramma e i tempi dell'iter di approvazione. Tutti i dettagli anticipati dal Corriere dell'Umbria.

