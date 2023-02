Perugia, allenatore di basket arrestato per molestie: scena muta davanti al giudice

Alessandro Antonini 09 febbraio 2023 a

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Traino, l’allenatore di basket perugino arrestato per violenza sessuale aggravata su minore: uno degli atleti che allenava in una squadra di Roma Nord. Ieri c’è stato l’interrogatorio di garanzia e il 55enne coach e dipendente pubblico, già condannato nel 2018 a Perugia per molestie su minori, non ha risposto alle domande dei magistrati. “Sta male, è molto provato e non ce l’ha fatta a rispondere”, ha spiegato al Corriere dell’Umbria l’avvocato Luca Maori, che lo difende assieme alla collega Donatella Donati. L’uomo resta quindi in carcere, a Regina Coeli.

Minorenne abusato dall'allenatore di basket: 55enne perugino arrestato a Roma

