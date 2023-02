Umbria, la tassa di soggiorno frutta 4 milioni: incassi ai livelli pre Covid

10 febbraio 2023 a

In Umbria sono circa venti i Comuni ad applicare la tassa di soggiorno, su un totale di 92 tutti potenzialmente con i requisiti in regola per mettere l’imposta. L’introito complessivo registrato è di oltre 4 milioni. Il dato è stato elaborato da Confcommercio nel 2019 e torna di nuovo valido dopo aver superato il calo del 40% (dato Aur) registrato nel 2020 determinato dal lockdown.

Lo conferma il Comune di Perugia.

A Terni l'imposta di soggiorno ha visto entrare nelle casse comunali 300 mila euro che poi verranno utilizzati per iniziative culturali e per la promozione del territorio.

