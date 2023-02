Perugia, controlli sul possesso di armi: due persone denunciate

09 febbraio 2023 a

A Perugia gli agenti della polizia di Stato hanno intensificato i controlli nelle abitazioni e nei luoghi in cui – secondo le denunce effettuate all’autorità di pubblica sicurezza – risultano custodite le armi dei titolari di licenza e dei detentori. Gli agenti hanno denunciato un uomo, classe 1938, che durante un ritiro cautelare, dovuto alla situazione di conflittualità del figlio con l’ex coniuge, è risultato in possesso di 8 munizioni calibro 6,35 non denunciate. L’85enne ha fornito una giustificazione non attendibile. Per questo motivo, dopo aver provveduto al sequestro delle armi e delle munizioni, i poliziotti lo hanno denunciato. La polizia amministrativa ha deferito anche un uomo, classe 1966, trovato in possesso di 432 cartucce a pallini e 14 cartucce a palla unica non denunciate. Il materiale è stato sequestrato.

