Terni, due colpi in un supermercato in pochi giorni: arresti domiciliari per un 36enne

L'accusa è di aver messo a segno due colpi nello stesso supermercato di Terni in pochi giorni: nel primo caso un furto di un ingente quantitativo di liquori, nel secondo gli viene contestata la rapina impropria perché, dopo aver portato via senza pagare anche in quel caso bottiglie di superalcolici, ha colpito un addetto alla vigilanza che voleva fermarlo.

Martedì 7 febbraio 2023, così, la polizia ha eseguito un’ordinanza del giudice del tribunale di Terni, per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 36enne di origine campana, ma residente a Terni. Il primo furto risale al 4 novembre 2022, quando nell’occasione era riuscito a impossessarsi di 36 bottiglie di liquori, del valore di 350 euro.

Il secondo furto, quattro giorni dopo, l’8 novembre, quando era stato bloccato dagli addetti alla vigilanza mentre tentava d'impossessarsi di altre bottiglie di liquori, per un valore di 275 euro. In questa seconda occasione ha provocato delle lesioni a un addetto, giudicate guaribili in 30 giorni. Il modus operandi dell’uomo era sempre lo stesso: entrava e usciva dal supermercato, più volte, con le bottiglie nelle borse, senza pagarle.

