Spoleto, appena scarcerato si presenta al Commissariato nonostante il foglio di via: denunciato

A Spoleto gli agenti della polizia di Stato del commissariato hanno denunciato un cittadino italiano di 62 anni che, dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale, nonostante un foglio di via obbligatorio dal Comune, si era intrattenuto in città violando il provvedimento del Questore. L’uomo al termine della detenzione si era presentato erroneamente agli uffici del commissariato dove gli agenti, dopo gli accertamenti, avevano appurato che si trattava di una persona nota alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti. Dalle verifiche è emerso, inoltre, che il 62enne era gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto, per la durata di tre anni, emesso lo scorso 4 novembre dal questore di Perugia. E' stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per l’inottemperanza al provvedimento. È stato inoltre invitato a lasciare il territorio comunale.

