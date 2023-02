Perugia, anziana truffata: falso avvocato le porta via soldi e gioielli. Indaga la polizia

09 febbraio 2023 a

a

a

A Perugia ancora una truffa e anche stavolta la vittima è una anziana. La donna, 89 anni, è stata contattata da uno sconosciuto che l'ha informata che la figlia aveva investito una persona: era nei guai e per impedire che venisse arrestata, occorrevano 7mila euro da consegnare a un avvocato che sarebbe passato a ritirare i suoi soldi. L'uomo, giunto al suo appartamento, ha fatto chiamare l'anziana al telefono della figlia. A rispondere è stata una voce femminile, scambiata dalla signora per quella della figlia. L'89enne, in preda al panico, ha spiegato al falso avvocato di avere solo 700 euro in contanti. L'uomo l'ha invitata a farsi consegnare preziosi e monili d'oro di elevato valore affettivo. Una volta ottenuti soldi e gioielli, il finto legale si è allontanato facendo perdere le sue tracce. L'anziana ha contattato le figlie e in quel momento ha capito di essere stata truffata. Ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti sono giunti sul posto e dopo aver tranquillizzato l'89enne, hanno raccolto tutti gli elementi per iniziare le indagini che attualmente sono in corso per l'individuazione del responsabile.

Scoperti gli autori di truffe su internet. Due denunce della polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.