Perugia, Frecciarossa per Milano prorogato di un anno: restano le penali in caso di disservizi

Il Frecciarossa Perugia-Milano-Torino delle 5,15 del mattino è stato confermato per un altro anno con possibilità di prolungamento fino al 31 dicembre 2024. Lo ha annunciato la Regione Umbria facendo riferimento a un accordo con Trenitalia: a breve dovrebbe essere sbloccato anche le prenotazioni, congelate a partire dal 1 marzo. Questa la richiesta dell'ente regionale, fa sapere l'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche . Il contratto da 1,2 milioni ha visto un'agevolazione rilevante sul fronte contabile grazie all'Agenzia dei trasporti, è stato ribadito. Trenitalia aveva chiesto l'annullamento di una serie di penali da pagare in caso di disservizi nei confronti dei passeggeri: la Regione si è opposta ottenendone il mantenimento: non possono essere cassate, infatti, in contratti di pubblico servizio. E' saltato invece lo schema dell'accordo su base triennale.

