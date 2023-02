Terni, posti di lavoro in arrivo all'Ast con il nuovo impianto

09 febbraio 2023 a

I dipendenti dell'Ast, con la realizzazione dei nuovi impianti, nel medio periodo, potrebbero incrementarsi tra le 300 e le 400 unità. Le produzioni di acciaio fuso al momento sono inferiori alle capacità del sito industriale ternano.

L'Acciai speciali Terni oggi produce poco più di un milione di acciaio fuso, di cui, tolte le scorie, sono circa 600 mila le tonnellate di laminato a freddo, oltre all’acciaio per i fucinati. Per il management, il sito di viale Brin ha strutture e personale per produrre 1,5 milioni di acciaio fuso e per colmare tale gap è stato individuato un impianto di laminazione a freddo, del valore di circa 100 milioni di euro, in Bahrein.

L’impianto è ormai in arrivo e dovrebbe entrare in funzione entro il 2023. Il nuovo laminatoio sarà collocato all’interno del reparto Pix, ex Terninoss, in parte dell’area dove si produceva il titanio, in parallelo con la strada Valnerina.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 9 febbraio 2023.

