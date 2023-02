Umbria, la macchina degli aiuti si muove verso Siria e Turchia: Caritas e Assoutenti

Sabrina Busiri Vici 09 febbraio 2023 a

“Anche la Caritas diocesana di Perugia sta seguendo scrupolosamente le direttive date a livello nazionale per portare aiuti in Siria e Turchia. Sappiamo che non possiamo agire senza un coordinamento. Tra le raccomandazioni c’è quella di convogliare tutti gli aiuti in raccolta fondi e non in beni perché in questo momento è difficili gestire derrate alimentari, indumenti e altro ancora”, sono le parole di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana.

“C’è, inoltre, la raccomandazione di non recarsi per ora nei due Paesi”. Per sostenere quindi gli interventi le linee sono: avviare anche a livello territoriale una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite tramite canali Caritas italiana con la causale Terremoto Turchia/Siria 2023 e rilanciare le informazioni provenienti dal territorio.

Anche Assoutenti è già in prima linea per l’emergenza terremoto. Sul campo c’è il presidente Enzo Gaudiosi. “Oltre alla raccolta fondi (IT0344003002000000211500) che abbiamo fatto scattare riteniamo importante attivarsi comunque anche per il reperimento di beni di prima necessità proprio per essere pronti al momento degli invii. Per questo ci stiamo organizzando con un punti di raccolta nei mercati cittadini a cominciare da Pian di Massiano e Pontevalleceppi”.

L’organizzazione no profit Perugia solidale ha organizzato per domenica un pranzo alla sala Miliocchi di corso Garibaldi per raccogliere fondi. “Il ricavato sarà interamente devoluto alla Mezza Luna Kurdistan Italia Onlus - scrive l’associazione sul proprio profilo Fb -, per essere destinato direttamente alle amministrazioni autonome della Siria del Nord-est”. Il contributo minimo è di 15 euro (Info: 3467539644).

Intanto la Regione sta valutando, con la Protezione civile, l’invio in un container dell’ospedale da campo. “Stiamo effettuando dei sopralluoghi - fa sapere l’assessore regionale Enrico Melasecche - per verificare la fattibilità del carico e dell’imbarco a Brindisi dell’intera struttura che potrà essere montata in una località del terremoto”.

