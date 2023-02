Umbria: Gualdo Tadino, lavori in arrivo allo stadio Luzi

Salvatore Zenobi 09 febbraio 2023 a

a

a

Lavori in arrivo per la sistemazione dello stadio Carlo Angelo Luzi di Gualdo Tadino. L'annuncio è arrivato dall’amministrazione comunale che ha deciso, di recente, di riprendere la gestione in proprio dell’impianto sportivo e che vuole ora renderlo ancora più sicuro per accogliere cittadini di tutte le età.

Servizio completo nell'edizione del 9 febbraio del Corriere dell'Umbria

Biometano dai rifiuti, impianto per trattare 60 mila tonnellate l'anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.