Perugia, tenta il furto alla Centralcar e viene messo in fuga dal proprietario della concessionaria

08 febbraio 2023 a

a

a

Tenta il furto all'officina della Centralcar di Perugia ma viene messo in fuga dal proprietario della concessionaria, Ettore Pedini. Il ladro, volto coperto, è entrato intorno alle 19,45, quando in sede c'era solo Pedini. E' scattato l'allarme. "Lì per lì - ha raccontato Pedini - ho pensato che fosse qualche tecnico delle macchinette del caffè. Sono andato in officina e ho visto l'uomo incappucciato che si era già introdotto nei locali. Gli ho urlato contro e gli sono corso dietro, lui è scappato". Il ladro avrebbe portato via soltanto l'incasso dei distributori del caffè. Tutto - ladro compreso - è stato immortalato dal sistema interno di videosorveglianza.

Sventato furto con frullini e fiamma ossidrica, in azione una banda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.