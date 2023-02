Orvieto, al via i controlli dei carabinieri contro i furti nelle case

08 febbraio 2023 a

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando compagnia di Orvieto per la prevenzione e la repressione nei confronti di tutte le fenomenologie criminali, a cominciare dai reati di natura predatoria, tra cui i furti nelle case.

In azione 20 carabinieri che hanno passato al setaccio i territori dei comuni di Castel Viscardo e Castel Giorgio. Gli accertamenti hanno coinvolto numerosi reparti dell’Arma, ciascuno in grado di mettere in campo un cospicuo numero di uomini e mezzi.

Al termine del servizio circa 70 sono state le persone identificate, di cui 3 agli arresti domiciliari, e 60 sono state le autovetture sottoposte a controllo, da cui sono scaturite alcune sanzioni amministrative. In totale sono state 10 le attività commerciali controllate tra bar, farmacie e istituti di credito della zona.

