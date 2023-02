Terni, torna l'appuntamento con la fiera di San Valentino

08 febbraio 2023 a

A Terni la tradizionale fiera di San Valentino è in programma quest’anno, come di consueto, nell'area di viale Trento e via degli Oleandri martedì 14 febbraio dalle 8 alle 20. Il sindaco Leonardo Latini ha firmato l’ordinanza che disciplina l’attività della fiera (nella foto) per consentire la quale saranno chiuse al traffico le vie interessate.

Si ricorda che i banchi a disposizione per la vendita saranno circa 190 su un'area complessiva di quasi 8.500 metri quadrati.

Da segnalare infine che, nell'ambito degli eventi valentiniani, domenica 12 febbraio alle 12 in Biblioteca, al Caffè letterario, nell’ambito di Umbria Libri Love, sarà decretato il vincitore del concorso letterario Raccontami l'amore e sarà assegnata la menzione speciale.ù

