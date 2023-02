Umbria, Laura Chiatti: "Sono una tosta con la voglia di pigiamone"

Sabrina Busiri Vici 08 febbraio 2023 a

“L'Umbria mi tiene con i piedi per terra, mi protegge, mi dà sicurezza ma, a volte, mi impigrisce”. Laura Chiatti stella del cinema italiano calca i tappeti rossi con la naturalezza nel passo e la tensione nel petto. La tensione di chi deve sempre superare le proprie timidezze e un certo innata indolenza.

Laura Chiatti e Marco Bocci cittadini onorari di Magione

“Ai miei esordi, a 14 anni – racconta -, la recitazione non era nei miei progetti. Perché l'ambiente del cinema lo vedevo lontano, in famiglia a Magione vivevo una realtà molto distante dal mondo patinato del set e questo mi faceva sentire un pesce fuor d'acqua quando mi ci sono immersa. Un sentimento che ho superato nel tempo ma non del tutto; poi con la nascita dei miei figli si è fatta più forte la tendenza a stare nella mia comfort zone”.

Laura diva e mamma (due figli), vip e nip, un'anima divisa in due?

Sì. Ma conto molto sui genitori che, quando mi rinchiudo troppo, mi dicono: “Smettila non sei una casalinga”.

Anagraficamente 40 anni, che significa avere questa età per un'attrice?

Non lo sento come un problema, il mestiere di attore è uno dei più longevi. Non esiste età. E' piuttosto una questione di evoluzione nel ruolo che ti offrono. Anche se, devo dire la verità, mi arrivano ancora copioni da 28enne. E io replico: ma non fanno per me, ho 40 anni. Mi ribattono che vado bene, che ne posso ancora dimostrare molti di meno.

Nella sua carriera, a volte, si sente troppo stretta nelle vesti di bella?

Sì, anche se poi ho iniziato con registi come Sorrentino, Comencini, Verdone facendo ruoli solidi. Comunque devo dire che in questo l'età è un vantaggio: dopo i 40 i cliché vengono superati.

Con quale aspetto di sé si trova più a suo agio?

Sto bene in versione casa, mamma. So però che la monotonia del pigiamone va dismessa. E mi piace anche assumere un aspetto più patinato, darmi un tono. Sono due parti che mi appartengono e ne ho bisogno.

Torniamo alla sua comfort zone. Non è un caso che suo marito, Marco Bocci, sia anche lui umbro?

Forse no.

Entrambi attori. Nella coppia come affrontate gli impegni di lavoro ?

Per certi aspetti è un fatto positivo, stimolante ed è più semplice capirsi. Dall'altro mio marito non solo fa il mio stesso lavoro ma lo fa pure in maniera famelica: scrive, dirige, recita. E' sempre molto impegnato, perciò spesso sono io a scegliere di non lavorare per garantire la presenza, almeno di un genitore, ai nostri figli.

La sente come una scelta obbligata?

No, direi una scelta d'amore. Ma ogni volta la riflessione è impegnativa.

Sta per uscire La caccia, per la prima volta lei e Marco Bocci siete insieme sul set. Lui è il regista, come ha vissuto l' esperienza?

Bene ma con una doppia ansia da prestazione: per l'impegno e per paura che lui potesse farmi sconti. Invece tutto è andato liscio. Del resto Marco è molto bravo a cogliere la psicologia dell'attore per farlo entrare nel personaggio.

Quando vedremo La caccia sul grande schermo?

Uscirà a marzo. E' una favola nera, girata a Rieti. La storia di quattro fratelli segnati da un dramma che li ha portati a separarsi, a dividere la loro strada per non soffrire. E' un film potente, un'esperienza bella, tosta. Ruolo difficile.

Nella lista dei registi con cui ha lavorato in che posizione mette suo marito?

Per forza al primo.

Da chi avrebbe voluto essere diretta in un film ma non è ancora avvenuto?

Da Woody Allen, un sogno. Rimanendo nel campo del possibile, direi Matteo Garrone.

E con quale attore vorrebbe lavorare per la prima volta?

Louis Garrel. E' un gran figo.

Film, pubblicità ma poche serie: non le interessano?

Non le prendo in considerazione per i tempi troppo lunghi di lavorazione. Con bambini non me le posso permettere.

Lei è molto attiva nei social, come li gestisce?

Faccio tutto da me. Spesso social manager affermati mi hanno chiesto di seguire il mio profilo perché potrebbe diventare più professionale. Ho sempre rifiutato in nome dell'immediatezza.

E' stato di recente il compleanno di suo figlio, Enea, il più grande. Nei social hai scritto un messaggio bellissimo. Lui come ha reagito?

Ha pianto e con “non voglio sentire, troppo bello, troppo bello”. Così non sono riuscita a leggerglielo tutto. Era troppo agitato. Ma gli ho detto: te lo scrivo qui, su Instagram, così da grande lo recuperi. E, allora, te lo leggerai.

Torniamo alla coppia. Come va con la gelosia?

Nel nostro mestiere non è inclusa. Noi ci rispettiamo molto e questo ci salva e ci fa ancora stare insieme. Ma sono anche una tosta: se viene a mancare la fiducia, allora sono cavoli.

Qualche rimpianto?

Non aver studiato le lingue bene quando era tempo di farlo. E' una mancanza che ha inciso sul mio lavoro, nella scelta dei ruoli. Per questo ora spingo i miei figli a farlo al meglio, vorrei che da grandi facessero scelte dicendo non voglio piuttosto che non posso. Come, purtroppo, ho dovuto fare io.

In che occasione ha inciso di più la consapevolezza di non parlare bene l'inglese?

Al ritorno da Cannes, avevo avuto molte proposte a livello internazionale importanti. La mia pigrizia mi ha scoraggiato.

Ha tempo per le vacanze?

C'è sempre tempo per la vacanza.

Preferisce montagna o mare?

Mare. La montagna mi piace per pochi giorni perché non scio e starci troppo mi annoia.

Se non avesse fatto l'attrice?

Da piccola puntavo a fare la parrucchiera o l'estetista. In realtà il sogno della mia vita è fare la cantante. Ho iniziato così. Poi, per timidezza, non ho proseguito: davanti alla platea diventavo addirittura afona. E oggi lo faccio come atto liberatorio ogni volta che posso, dal palco di Sanremo alla cena con gli amici. E mi rendo conto che è la mia vera passione. Se canto, mi sento bene.

