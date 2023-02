Umbria, diminuiscono i bancomat aumentano i farmacash

Sabrina Busiri Vici 08 febbraio 2023 a

Il bancomat sparisce e c'è il farmacash. Proprio per sopperire alla progressiva e continua chiusura degli Atm, è nata una start up, in seno a Federfarma Umbria, che ha messo a punto il progetto Farmacash.

Di che si tratta? “E’ una cassa di deposito e rendi-resto intelligente che permette di fare acquisti in sicurezza e di avere servizi di pagamento bollettini, ritiro contante in tutte le farmacie convenzionate”, specifica Silvia Pagliacci, presidente sia di Federfarma Perugia che di Novacash, la start up in questione.

Pagliacci racconta che nel giro di qualche mese le richieste per l’installazione sono state continue e in arrivo da tutta Italia. “Finora tanti anche fuori regione: da Roma ad nelle prossime settimane a tambur battente - fa sapere Pagliacci -. Abbiamo, inoltre, contatti con le farmacie comunali italiane e con l’Anci nazionale per ulteriori sviluppi su tutto il territorio ”.

Attraverso un’app è possibile accedere alle funzioni del farmacash sempre installato all’interno delle farmacie e poter quindi ritirare contanti, pagare bollettini con PagoPa, effettuare acquisiti e sottoscrivere polizze assicurative veloci. “L’idea è venuta - racconta Pagliacci - proprio raccogliendo le continue lamentele dei clienti a causa della difficoltà di avere a disposizione il contante. Il progetto in embrione è poi stato sviluppato da un ingegnere informatico con competenze bancarie, quindi sono state richieste tutte le autorizzazioni e, finalmente, è nato il farmacash: le prime istallazioni sono iniziate a settembre scorso”.

Il passo successivo? “Sostituire l’app con dei voucher - fa presente la presidente Pagliacci -. Questo ne faciliterebbe la fruizione anche alle fasce di popolazione più anziana”. E il direttore di Novacash, Franco Baldelli, in proposito precisa: “I monitoraggi ci fanno sapere che comunque la fruizione è agevole per qualsiasi utente. E’ poi possibile anche avvalersi del supporto del farmacista. E la funzione finora più usata è quella del pagamento dei bollettini”. Altro obiettivo da perseguire è estenderne l’utilizzo ai Comuni ampliando le funzioni al rilascio, per esempio, di certificati. Meno bancomat, inizia l’era del farmacash..

