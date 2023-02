Perugia, primi interventi nel complesso immobiliare fantasma di Monteluce

Alessandro Antonini 08 febbraio 2023 a

Arrivano i primi operai nel complesso immobiliare fantasma di Monteluce. Dopo il salvataggio del fondo chiuso, si vanno predisponendo la messa in sicurezza e la bonifica delle aree: le precondizioni per attuare gli interventi. Già ieri alcuni operai lavoravano davanti alla palazzina Usl, che dovrebbe ospitare la nuova casa della salute, grazie agli oltre 5 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr.

A seguito del cambio di gestore (da Bnp Paribas a Prelios, per l’appunto), è iniziata “la prima fase transitoria di attività nell’area del complesso dell’ex ospedale di Monteluce a Perugia”, fa sapere la Regione.

Questo primo step “consiste nell’attività di perimetrazione e di messa in sicurezza di tutta l’estesa area, attraverso il ripristino della recinzione di cantiere e l’inserimento dell’apposita cartellonistica di sicurezza”.

A seguire si procederà alla sistemazione delle aree verdi, all’eliminazione dei rifiuti presenti nel sito e alle sistemazioni delle tematiche antincendio, con particolare riferimento agli ambiti da completare, come l’autorimessa in piazza della natività. Sarà installato anche un sistema di videosorveglianza per evitare atti vandalici.

