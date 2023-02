Terni: cinque feriti, tra cui due suore, nell'incidente tra tre auto sull'Autosole

07 febbraio 2023 a

Giornata di incidenti, quella di martedì 7 febbraio 2023, sul tratto in provincia di Terni dell'Autostrada del Sole. L'intervento dei vigili del fuoco della mattina ha riguardato, a dire il vero, un incendio che si è sviluppato al km 437, in direzione sud, tra i caselli di Fabro e Orvieto. Ad andare a fuoco è stato un furgone che trasportava materiale edile.

Nella prime ore della sera, invece, si è verificato un incidente con tre auto coinvolte. Lo scontro, a quanto hanno riferito i soccorritori, tra cui vigili del fuoco e polizia stradale, intervenuti immediatamente sul posto, è avvenuto sempre in direzione sud, nei pressi della stazione di servizio Tevere.

Nelle tre macchine che si sono scontrate sono rimaste ferite cinque persone, di due incastrate nelle lamiere contorte, tanto che è servito l'intervento proprio dei vigili del fuoco per riuscire a liberarle e consegnarle poi alle cure del 118, che le hanno accompagnate in ospedale. Tre sono stati trasportati a Viterbo, perché in condizioni più serie, altri due al Santa Maria della Stella di Orvieto. Due delle persone ferite sono suore.

Durante le operazioni di soccorso il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico.

