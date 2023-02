Città di Castello, caccia alla banda che ruba nelle auto in sosta

08 febbraio 2023 a

a

a

Girano in auto, controllano le vetture ferme, quelle che sono lontano da occhi indiscreti ed entrano in azione: spaccano il vetro, rovistano all'interno e rubano tutto ciò che potrebbe avere valore.

Sono numerosi i casi segnalati in Altotevere di atti simili, con tanto di chiamate sia alle forze dell'ordine e di post nei diversi social. E’ caccia alla banda che mette nel mirino le auto in sosta.

Qualcuno ha segnalato che ignoti hanno sfondato il vetro e rubato il borsello: portafoglio che è stato ritrovato dopo alcune ore in una zona lontana dal centro abitato di Città di Castello.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 8 febbraio

Controlli lungo la E45, arriva il sistema per leggere le targhe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.