DiMartedì, stasera in tv martedì 7 febbraio su La7. Le anticipazioni

07 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, martedì 7 febbraio, su La7 appuntamento con DiMartedì, il programma condoggo da Giovanni Floris. Al centro del programma i più recenti fatti di cronaca e di attualità. Con tutta probabilità si parlerà del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. I soccorritori continuano a scavare e sono stati già ufficializzati oltre 5mila morti. Tra i dispersi c'è anche un italiano. Sarà affrontata anche la vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protestare contro il 41bis, iniziativa che ha causato un durissimo scontro tra la maggioranza e l'opposizione. Focus inoltre sulla guerra tra Ucraina e Russia, sempre più drammatica: la pace attualmente è più difficile che mai. Sarà affrontato anche il tema delle elezioni regionali. Domenica e lunedì si voterà per l'elezione dei presidenti di Lazio e Lombardia. Il centrodestra è in largo vantaggio.

Gli androidi al posto dei familiari scomparsi: Replicas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.