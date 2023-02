Terni, droga: arrestato lo spacciatore che riforniva gli studenti alla stazione ferroviaria

07 febbraio 2023 a

Un ventenne di origine maghrebina, residente in provincia di Perugia, è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Terni per aver “taglieggiato” alcuni studenti nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Dante, a Terni.

L’indagine è partita quando, all’inizio di gennaio 2023, un sedicenne ternana aveva sporto denuncia negli uffici dell’Arma raccontando di aver subìto percosse, intimidazioni e minacce di morte dei genitori da parte del ventenne maghrebino. Il motivo di questa condotta dello straniero andava ricercata in un debito che il sedicenne aveva contratto con lui per l’acquisto – a credito – di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Il pusher era poi riuscito a farsi consegnare 500 euro, tra denaro contante e oggetti in oro, A seguito di ripetute minacce dello stesso ventenne, e questo nonostante la quantità di droga acquistata (come detto pochi grammi) non valesse certamente una cifra così alta.

Nel tempo lo spacciatore aveva poi continuato a pretendere soldi dal ragazzo ternano, asserendo di essere stato individuato a causa sua dalle forze dell’ordine e di doversi quindi pagare un avvocato. Avviata così l’indagine per avere riscontri sulla denuncia e individuare il responsabile, i carabinieri hanno trovato in un “compro oro” i monili che il sedicenne, all’insaputa dei genitori, aveva preso da casa per “saldare” il debito con lo spacciatore, dalla cui vendita lo stesso pusher aveva ricavato denaro.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di accertare che il maghrebino era stato autore di episodi analoghi, sempre a danno di studenti avvicinati nei pressi della stazione ferroviaria o del capolinea dell’autobus, oltre ad avere una lunga serie di precedenti penali, tra i quali reati contro il patrimonio, contro la persona, estorsioni, atti di bullismo, percosse, lesioni personali, fatti tutti per i quali il ventenne era sottoposto ad una misura di prevenzione.

Dopo circa due giorni di ricerche ed appostamenti tra le province di Terni e Perugia nonché presso alcuni scali ferroviari, i carabinieri hanno trovato il ventenne che è stato quindi arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Terni su della procura della Repubblica, sulla base delle risultanze dell’indagine degli stessi militari dell’Arma. Ora il maghrebino è rinchiuso a Sabbione.

