Perugia, si accascia e muore davanti agli amici: ipotesi malore per un 35enne

Fra. Mar. 07 febbraio 2023 a

a

a

Si è accasciato in un’area di servizio dopo una nottata insieme agli amici e non si è mai ripreso. I presenti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno immediatamente chiamato il 118 per chiedere un intervento dei sanitari ma, purtroppo per la vittima, non c’è stato nulla da fare. Si tratta, secondo quanto appreso, di un ragazzo di circa 35 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Perugia che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Secondo quanto si apprende, il giovane potrebbe essere stroncato da un malore. Non è escluso che nelle prossime ore il sostituto procuratore di turno, decida di disporre l’autopsia per scongiurare altre cause nel decesso.

Anziana muore in ospedale dopo essere stata travolta da un'auto: stava attraversando la strada a Colombella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.