Gualdo Tadino, Rocchetta quantifica i danni da chiedere dopo la sentenza della Corte di Cassazione

Eleonora Sarri 07 febbraio 2023 a

a

a

“E’ in corso la valutazione dei danni da chiedere". All’indomani della sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente respinto il ricorso presentato contro la proroga della concessione per l’emungimento dell’acqua da parte di Rocchetta spa, è l’azienda con sede a Gualdo Tadino a prendere la parola per commentare l’accaduto. E lo fa con la proprietà, attraverso Chiara Bigioni, e il legale che ha seguito le lunghe vicende giudiziarie, il professor Alfredo Morrone.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di martedì 7 febbraio

Rocchetta, la Corte di Cassazione boccia il ricorso della Comunanza agraria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.