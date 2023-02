Terni. Acab e altre scritte contro la polizia: denunciati tre giovani di Avigliano Umbro

06 febbraio 2023 a

Tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Montecastrilli, in provincia di Terni, in quanto ritenuti gli autori di alcune scritte offensive comparse il 28 dicembre 2022 sui pannelli in legno di un cantiere edile in corso Roma, ad Avigliano Umbro.

I tre ragazzi sono tutti residenti ad Avigliano Umbro ed è stato contestato loro il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Sui pannelli del cantiere erano infatti comparse scritte di vernice verde realizzate con una bomboletta spray esplicitamente offensive come: ‘Fuck the cops’, ‘Acab’, ‘Sempre contro Stato e Chiesa’, ‘Pula merda’, ‘Avigliano contro la polizia’, ‘Irriducibili S.S. Lazio’.

Determinanti per le indagini dei carabinieri sono state le testimonianze e le immagini della videosorveglianza comunale, che hanno permesso di individuare i responsabili. Per tutti i responsabili è stata inoltrata la proposta di applicazione del Daspo urbano.

