Perugia, incidente all'altezza di Piscille. Raccordo di nuovo nel caos

A Perugia ancora una volta raccordo bloccato e traffico in tilt. All'altezza dell'uscita di Piscille si è verificato l'ennesimo incidente stradale. Due le auto coinvolte. Secondo le prime notizie non ci sono feriti gravi. La carreggiata è rimasta parzialmente bloccata e si sono formate lunghe code. Nella zona di Ponte San Giovanni vetture a lungo ferme. Forze dell'ordine e uomini del soccorso stanno intervenendo per riportare la situazione alla normalità.

