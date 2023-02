Perugia, cade finestra dalla facciata del Turreno: tragedia sfiorata, era appena passata una signora

06 febbraio 2023 a

Momenti di paura, ieri mattina, per una finestra che si è staccata dalla facciata del Turreno, in piazza Danti, a Perugia, cadendo giù nel vuoto. Fortuna ha voluto che non sia piombata addosso a qualche passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti della polizia locale. “Abbiamo visto crollare giù una parte di una vecchia finestra - raccontano dal bar Danti - un’anziana signora si trovava a passare proprio in quel momento, è stata questione di centimetri”. La zona è stata chiusa al transito per il tempo necessario a effettuare un sopralluogo. Le verifiche non hanno evidenziato altre situazioni di pericolo. “Nel giro di un’ora l’area era di nuovo transitabile”, spiegano ancora dal bar.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per colpa del vento che si è alzato nelle ultime ore. Già dalla giornata di oggi la situazione dovrebbe ulteriormente peggiorare per l’arrivo di una ondata di freddo dalla Russia che dovrebbe portare anche neve a bassa quota. Nella giornata di oggi le minime potrebbero scendere anche leggermente sotto zero mentre le massime spazieranno dai 2°C della zona di Perugia agli 8°C di quella di Terni. Domani ancora qualche grado in meno.

