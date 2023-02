Carburanti in Umbria, continua l'altalena dei prezzi

06 febbraio 2023 a

a

a

Assoutenti lancia l’allarme: l’embargo sui prodotti raffinati della Russia potrebbe portare, già in queste ore, a nuovi aumenti sui prezzi dei carburanti e a nuove speculazioni. In Umbria continua l’andamento altalenante con i prezzi che da una città all’altra salgono e scendono come impazziti. Basta guardare il sito dell’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Caro carburanti, l'allarme dei camionisti: "Stiamo lavorando in perdita"

Impazziti non solo i costi di benzina e gasolio ma anche quello del metano che, in un caso, arriva a tre euro al chilo.

Servizio completo nell'edizione del 6 febbraio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.