Terni, tentano furto in casa. Ladri costretti a fuggire a mani vuote

A Terni i carabinieri sono sulle tracce dei ladri che, nel corso della serata di sabato 4 febbraio, hanno tentato di svaligiare un appartamento in strada del Turrione, in vocabolo Tuillo.

Sarebbero stati i padroni di casa ad accorgersi della presenza degli intrusi che così sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini sul caso.

Sono state acquisite le testimonianze dei proprietari dell'appartamento, ma per ora dei ladri non c'è traccia. L'episodio ripropone il problema della sicurezza in alcune zone della città.

