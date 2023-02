Terni. Maltrattamenti in famiglia, marito picchiato dalla moglie: condannata

05 febbraio 2023 a

E’ stata condannata a quattro anni e due mesi, una donna di 70 anni, di origine ucraina, finita a processo con l’accusa di aver sottoposto ad anni di maltrattamenti il marito, connazionale e di un anno più vecchio.

Una situazione cessata solo con l’allontanamento della donna dalla casa familiare di Ferentillo, in provincia di Terni, misura applicata lo scorso ottobre dal gip di Terni, su indagini di procura e carabinieri.

La 70enne era finita a giudizio per tutta una serie di condotte contestate dall'autorità giudiziaria e che sarebbero andate avanti dal 2014. “Prevaricazioni, insulti, aggressioni fisiche” che, per la procura - e quindi anche per il tribunale, che ha più che accolto la richiesta di condanna a tre anni formulata in aula - “hanno reso insostenibile, per la vittima, il regime di vita familiare”.

