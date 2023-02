Umbria, persi 1.120 posti in banca e chiusi 163 sportelli

05 febbraio 2023 a

In soli 6 anni oltre 163 sportelli bancari in Umbria sono stati chiusi, di cui quasi un terzo in un anno (2020-21). Secondo i dati della Banca d’Italia dal 2015 c’è stata una riduzione del 32% delle agenzie passate da 511 a 348 con una riduzione del personale del 30%: 1.120 posti in meno, da 3.751 a 2.631. Stessa sorte per i bancomat che sono diminuiti a 560 dai 723 presenti nel 2015.

