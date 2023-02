Umbria, sono 140 mila le case vuote. Solo a Perugia 18.426 alloggi non abitati

05 febbraio 2023 a

Sono più di 140 mila le case vuote in Umbria, 18.426 nella sola città di Perugia. Il comune dell’Umbria con la percentuale più alta di abitazioni non occupate - l’80 per cento - è Poggiodomo. A testimonianza di come il fenomeno dello spopolamento influisca sul tasso di occupazione.

Ma non solo questo. I numeri, elaborati da Openpolis su dati Istat, vengono confermati da Cristina Piastrelli, segretario provinciale del Sunia e nella segreteria nazionale del sindacato degli inquilini aderente alla Cgil. “Una casa ogni 4 e mezza è vuota, secondo quanto emerge dall’ultimo forum delle disuguaglianze: i conti tornano”, evidenzia Piastrelli. Difficile individuare le cause".

