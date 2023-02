Città di Castello, studente tifernate premiato da Mattarella

Paolo Puletti 05 febbraio 2023 a

Fra i 30 Alfieri della Repubblica conferiti sabato 4 febbraio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella c’è il tifernate Alexander Bani, 10 anni (è nato il 27 novembre del 2012) protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà e fratellanza con Sasha un bambino ucraino compagno di classe, arrivato in città dopo lo scoppio della guerra, che purtroppo tuttora prosegue in quella martoriata terra. Un turbinio di emozioni ha invaso la casa della famiglia Bani, il padre Ulisse la mamma Elena Gusarova, sin dal primo mattino quando è arrivata dalla presidenza della Repubblica la notizia del conferimento dell’importante riconoscimento al loro figlio Alexander, che dopo aver abbracciato i genitori e il fratellino minore, ha espresso il desiderio subito accolto in famiglia, di mettersi in contatto con Sasha, nel frattempo rientrato in Ucraina, per comunicargli l’avvenuta nomina di Alfiere della Repubblica.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 5 febbraio

