Gubbio, è morto a 83 anni Calogero Alessi: ex consigliere regionale Dc e presidente di Sviluppumbria

Venerdì sera, 3 febbraio, all’Hospis di Perugia dove era stato trasferito da qualche giorno dall’ospedale di Branca, è deceduto dopo breve malattia, Calogero Alessi, 83 anni, figura di spicco della politica eugubina, regionale e anche nazionale. Era nato a Gubbio il 7 gennaio 1940, impegnandosi fin da giovanissimo per la crescita e lo sviluppo della propria città.

Per tanti anni attivo consigliere comunale nelle file dell’allora DC, quindi consigliere regionale per due legislature (1985-1995), Presidente di Sviluppumbria fino al 2013. Professionalmente, dopo alcuni anni di insegnamento nelle medie, ha ricoperto incarichi nell’Enalc, quindi i di direttore dell’Artigiancassa prima in Umbria e quindi in Lombardia, a conferma delle sue qualità. Politicamente ha seguito gli sviluppi del post DC e cioè Ppi, Margherita per confluire poi nel Pd.

Personalità di grande spessore culturale, umano e politico, cortese e disponibile al confronto, lascia il ricordo di una vita spesa nelle istituzioni per il bene della comunità. Da oggi pomeriggio – sabato 4 febbraio - la salma sarà riportata nella camera mortuaria dell’ospedale di Branca. I funerali avranno luogo lunedì 6 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa di S. Agostino. Al figlio Diego, ai fratelli, sorella e familiari tutti i sensi del più vivo cordoglio.

