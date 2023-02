Terni. Fuga di gas a Campomicciolo: i residenti danno l'allarme, interviene l'Asm

04 febbraio 2023 a

a

a

Apprensione nella serata di venerdì 3 febbraio 2023 a Terni, nel quartiere di Campomicciolo, per due fughe di gas che sono state rilevate dagli addetti dell’Asm, subito intervenuti. I tecnici hanno infatti localizzato la zona da cui provenivano, quindi hanno provveduto alla riparazione delle tubazioni interessate, anche se non è stato semplice.

Fuga di gas dall'autocisterna, intervento dei vigili del fuoco

Nel dettaglio, nel tardo pomeriggio di venerdì è stato segnalato dai residenti il forte odore di gas. Sul posto è quindi arrivato il personale Asm per conto di Umbria Distribuzione Gas, iniziando la ricerca del punto di fuga della perdita. “La ricerca è stata alquanto difficoltosa - spiega l’Asm - a causa della presenza in zona del canale del sistema irriguo della città di Terni che disperde il gas, rendendo ardua l’individuazione del punto di fuga. Per questo motivo si è resa necessaria anche la chiusura dell’acqua nei canali”.

Fuga di gas vicino al supermercato a Castiglion Fiorentino causata da camion che urta centralina del metano

Le ricerche sono durate fino a tarda notte ed i tecnici Asm, per mettere in sicurezza tutta la zona, hanno fatto delle buche finalizzate a garantire la dispersione in atmosfera di eventuale sacche di gas.

Fuga gas da Nord Stream, nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.