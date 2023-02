Foligno, il Comune ha deciso di abbattere 12 piante al parco dei Canapè: si tratta di pini e cedri

Gabriele Grimaldi 04 febbraio 2023 a





Al parco dei Canapè di Foligno saranno abbattuti 12 alberi, 10 appartenenti alla specie Pinus Pinea e 2 della specie del Cedro del Libano. E’ quanto contenuto nell’ordinanza 96 firmata dal sindaco Stefano Zuccarini.

L’intervento si rende necessario dopo lo schianto al suolo di numerosi rami all’interno del parco avvenuto il 23 gennaio, causato dall’abbondante nevicata. Da quel momento i Canapè sono stati chiusi al pubblico.

Nei giorni scorsi il personale del Servizio Ambiente e Verde ha fatto un sopralluogo insieme all’agronomo Marco Calendi per stabilire gli interventi necessari in tutta l’area ed è stata presa la decisione di abbattere le 12 piante e di potare le alberature che presentano potenziali rischi.

“L’abbattimento – si legge nell’ordinanza – risultato motivato dalle condizioni di particolare instabilità degli alberi individuati, i quali risultano sbilanciati nei rapporti tra l’altezza del tronco e la relativa sezione, inclinati in modo significativo e con chiome in parte compromesse e ricche di materiale seccaginoso. Tali condizioni, unitamente alla vulnerabilità dell’area e alla presenza di aree giochi sottostanti, rendono la fruizione del sito particolarmente pericoloso e non compatibile con le esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

Gli alberi abbattuti verranno reimpiantati sempre ai Canapè entro la prossima stagione utile “in area adeguata alla messa a dimora e in modo da garantire il mantenimento estetico e funzionale del verde urbano”. Naturalmente non resta che attendere che l’operazione venga effettuata.

