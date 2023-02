Umbria, consiglio regionale spaccato e parlamentari divisi sul ddl autonomia differenziata

Alessandro Antonini 04 febbraio 2023 a

a

a

Umbria, politica divisa sul disegno di legge dedicato all'autonomia differenziata per le regioni. Maggioranza e minoranza contrapposte in consiglio regionale, dove persino i civici e il terzo polo criticano aspramente il ddl Calderoli. Anche i parlamentari eletti in Umbria si spaccano sul tema.

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 4 febbraio

Oltre 20 liste in corsa per le elezioni: subito polemiche tra Terzo polo e M5S

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.