Terni, cartellone con 150 eventi per la festa di San Valentino

Le iniziative per le celebrazioni religiose e laiche in onore di San Valentino sono state presentate a Terni, venerdì 3 febbraio, nel salone della Curia vescovile da Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia, dal sindaco Leonardo Latini, da Paola Agabiti, assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria e da Maurizio Cecconelli, assessore alla Cultura e alla Città di San Valentino, insieme ad Angelo Mellone, direttore di UmbriaLibri.

In particolare sono stati presentati il programma generale degli eventi, dal primo febbraio al 26 marzo, e quello di UmbriLibri Love dal 10 al 12 febbraio.

“Dopo gli anni della pandemia - ha detto il sindaco, Leonardo Latini - torniamo finalmente a celebrare il santo patrono in maniera piena e gioiosa". Il cartellone comprende 150 eventi all'insegna dell'amore. Da non perdere gli addobbi luminosi (nella foto di Stefano Principi) allestiti a palazzo Spada e in tutto il centro cittadino.

